Küçükçekmece'de Patlama Sonrası Sokak Trafiğe Açıldı

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı bodrum katında meydana gelen patlamada sonrası tedbir amaçlı trafiğe kapanan sokak, belediyenin temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Sokak, yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Meydana gelen patlamanın ardından bina boşaltılmıştı. Binada oturanların, belediye ekiplerinin sağlamlık testinden çıkacak sonuca göre yeniden binalarına gelip gelmeyecekleri belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam