Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz patlaması kamerada

Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'deki doğalgaz patlaması kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Patlamanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Patlama, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.