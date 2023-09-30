Haberler ›› Yaşam ›› Küçükçekmece'de Kamyonet Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de Kamyonet Devrildi, İki Kişi Yaralandı

D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonetin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet devrildi ve içindeki iki kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.