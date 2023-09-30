Küçükçekmece'de Kamyonet Devrildi, İki Kişi Yaralandı
D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonetin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet devrildi ve içindeki iki kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece'de devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halindeki Ali G'nin kullandığı 35 ANC 982 plakalı tekstil atığı yüklü kamyonet Küçükçekmece mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan kamyonet yan yola geçerek devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Devrilen kamyonetin kasasındaki tekstil atığı bulunan torbaların etrafa saçılması nedeniyle yan yolun Avcılar istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.