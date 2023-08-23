Küçükçekmece'de İnşaat Kazısı Sırasında Yan Binanın İstinat Duvarı ve Bahçe Çöktü

Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı ve bahçedeki mutfak bölümünün çökmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, tedbir amaçlı yan yana bulunan 4 ve 5 katlı iki bina tahliye edildi.

Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı ve bahçedeki mutfak bölümünün çökmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halkalı Merkez Mahallesi Eski Bağlar Caddesi'nde dün öğle saatlerinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında yandaki binanın istinat duvarı ile bahçe kısmında bulunan mutfak çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken zabıta ekipleri, tedbir amaçlı yan yana bulunan 4 ve 5 katlı iki binayı tahliye ederek mühürledi. Boşaltılan binaların bazı sakinleri kendi imkanlarıyla yakınlarının evine gitti.

Bu arada, istinat duvarın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.