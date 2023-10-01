Küçükçekmece'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Küçükçekmece'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olayda yaralanan olmadı. Metrobüsler ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırıldı.
Küçükçekmece'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olayda yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre olay Sefaköy Beşyol'da yaşandı. İki metrobüs peronda kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüslerde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Metrobüsler ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam