Küçükçekmece'de İki Metrobüs Çarpıştı, 4 Yolcu Yaralandı

Küçükçekmece'de Beşyol metrobüs durağında meydana gelen kazada, bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Beşyol metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüs, durakta önündeki metrobüse çarptı.

Kazada metrobüste bulunan yolculardan 4'ü hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri hasar gören metrobüsleri güvenli bir bölgeye çekti. Yolda ise kumlama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından metrobüs tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL