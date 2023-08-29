KÜÇÜKÇEKMECE'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüste bulunan yolcular şoför tarafından tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 20.30 sıralarında Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde meydana geldi. Motor kısmından dumanların çıktığını gören şoför otobüsü park ederek yolcuları tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.