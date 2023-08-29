Küçükçekmece'de düğün konvoyu trafiği kapatıp halay çekti

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde yolu kapatıp davul zurna eşliğinde halay çeken 5 sürücüden 4'ü yakalandı. Sürücülere farklı maddelerden toplam 18 bin 257 lira cezai işlem uygulandı.

Küçükçekmece D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün konvoyu, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından araç sürücülerinin E.E., H.K., Ö.E., D.G. ve G.A.K. oldukları belirlendi. Yakalanan sürücüler E.E., H.K, G.A.K. ve D.G hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlem yapıldı. Yine hakkında aynı suçtan adli işlem başlatılan sürücü Ö.E.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca sürücülere farklı maddelerden toplam 18 bin 257 lira cezai işlem uygulandı.