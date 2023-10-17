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Küçükçekmece'de çatı yangını söndürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında izolasyon çalışması yapan bir kişi ile bazı vatandaşlar mahsur kaldı ancak ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.