Küçükçekmece'de çatı yangını söndürüldü
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İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında izolasyon çalışması yapan bir kişi ile bazı vatandaşlar mahsur kaldı ancak ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.
İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde, 3 katlı binanın çatısında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı.
Bu sırada çatıda izolasyon çalışması yapan Gündüz Özdemir ile binadaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan bina sakinleri ile Özdemir'i, merdiven aracı yardımıyla kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.