Küçükçekmece'de Alzheimer hastası kayboldu

Küçükçekmece'de 3 Ağustos'ta evinden çıkan Alzheimer hastası Mustafa Yılmaz'ı yakınları günlerdir arıyor. Yılmaz'ın son görüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Mustafa Yılmaz (61), 3 Ağustos'ta evinden çıktı. Yakınları, günlerdir kendisinden haber alınamayan Yılmaz'ın hayatından endişe duyuyor. Emniyete gidip kayıp başvurusu yaptıklarını dile getiren Mustafa Yılmaz'ın kardeşi Metin Yılmaz, "Perşembe günü saat sekizde evi terk ediyor. Sefaköy'de bazı esnafların kamera kaydında gördük ama başka yerde kayıtlarda bulamadık. Emniyet mensuplarına haber verdik. Alzheimer hastasıydı. Birkaç yıl önce tüberküloz geçirmişti. Abimin akli dengesi yerinde olmadığı için bulamıyoruz. Evini bulamıyor. 6 gündür arıyoruz ama bir haber alamadık. Herhangi bir gelişme olmadı. Mahalle aralarına, duraklara resimlerini yapıştırıp aradık. İnsanın kedisi kaybolsa içi yanıyor. Günlerdir çok üzgünüz" dedi.

Öte yandan, Mustafa Yılmaz'ın son görüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL