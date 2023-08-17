Küçükçekmece'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de merdiven boşluğunda korkutan yangın

İSTANBUL Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe sebep olurken olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi Taştan Sokak'ta meydana geliyor. Üç katlı bir binanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.