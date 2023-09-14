Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Metrobüs Arızası: Yolcular Yürümek Zorunda Kaldı

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde metrobüs arıza yapınca yolcular yürümek zorunda kaldı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde metrobüs arıza yaptı. Yolcular yürümek zorunda kalırken, metrobüs kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların tahliye edildiği ve yürüdüğü görülüyor. - İSTANBUL