Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağında Kaza: 4 Yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE Beşyol Metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.

Kaza, 12.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerdeki yolcular savruldu. 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Kaza sonrası metrobüs yoluna yoğunluk oluştu. Kazaya karışan ve hasar alan metrobüslerin kaldırılmasıyla, metrobüs yolundaki trafik normale döndü.