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Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağında Kaza: 4 Yaralı

Yaşam Haberleri

KÜÇÜKÇEKMECE Beşyol Metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.

KÜÇÜKÇEKMECE Beşyol Metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı

Kaza, 12.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerdeki yolcular savruldu. 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Kaza sonrası metrobüs yoluna yoğunluk oluştu. Kazaya karışan ve hasar alan metrobüslerin kaldırılmasıyla, metrobüs yolundaki trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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