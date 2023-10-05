Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'ndaki Yenileme Çalışmaları Yoğunluk Yaratıyor

KÜÇÜKÇEKMECE Beşyol Metrobüs Durağı üstgeçidi merdivenlerinde yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs üst geçidini kullanırken okula ve işe geç kaldıklarını belirtenler ise durumdan şikayetçi.

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı üstgeçidinde başlatılan yenileme çalışmaları nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)'nin üstgeçitte başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden söküldü. Geçici olarak yapılan merdivenin dar olması nedeniyle yoğunluk yaşanırken vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

"İNSANLAR İŞİNE VE OKULUNA GEÇ KALIYOR"

Yapılan merdivenlerin dar olduğunu söyleyen Murat Zengin, "Burada şöyle bir sıkıntı var. Burada mühendislerin bir hatası var. Eskiden bu köprü genişti. Bu köprünün ayağını daralttılar. Bir de ünüversitelerin açıldığı güne denk geliyor bu. Buradaki merdivenleri de kaldırdılar; insanları bu küçücük hazneye sıkıştırdılar. İnsanlar işine, okuluna geç kalıyor herşey aksıyor. Tartışma çıkıyor burada ticaret yapan esnaf var onlar zarar görüyor. Burada başlı başına büyük bir planlama hatası var " dedi.

"40 DAKİKA BOYUNCA KÖPRÜYÜ AŞAMADIK"

Çocuğunu okula yetiştirmek için yarım saat erken götürdüğünü söyleyen bir veli ise, "Dün çocuğumu okula bırakmak için çıktık ancak 40 dakika boyunca köprüyü aşamadık. Normalde 5 dakikada okula gidiyorduk, 40 dakikada okula gidemedik. Sabah böyle kötü bir sürprizle karşılaştık işe de geç kaldım. Böyle bir sıkıntıyı kimsenin yaşamaması lazım. Kimse yürüyemiyordu çocuğumu nasıl geçireceğim diye düşünüyordum. Bugün de evden yarım saat erken çıktık " diye konuştu.