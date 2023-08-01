Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Gençlik Merkezi'ni Hizmete Açtı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Halkalı Gençlik Merkezi, gençlere ücretsiz hizmet verecek. Merkezde fitness salonu, atölyeler, söyleşi salonları, ders çalışma alanları, genç kafe, bilişim sınıfı ve kütüphane gibi birçok hizmet bulunuyor. Merkez, eğitim, bilim, spor ve sanat gibi alanları tek bir çatı altında barındırıyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Halkalı Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın ortak projesi olan Halkalı Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı. Gençlerin etkin, katılan ve öğrenen kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkez, fitness ve pilates salonundan, atölyelere, söyleşi salonlarından, çok maksatlı ders çalışma alanlarına pek çok noktada gençlere ücretsiz hizmet verecek. Gençlerin nitelikli zaman geçirmesine imkan sağlayan 4 katlı merkezde genç kafe, bilişim sınıfı, kütüphane de bulunuyor. Gençlere yönelik birçok hizmetin yer aldığı tesis; eğitim, bilim, spor ve sanat gibi alanları tek bir merkezde barındırıyor. Gençlik Merkezi'nin eğitim bölümünde 15 - 30 yaş aralığı, spor bölümünde ise 18 - 50 yaş aralığındaki Küçükçekmeceliler hizmet alabilecek. Spor faaliyetlerinin yanı sıra diyetisyen desteğinin de verildiği merkez, İstanbul'a örnek bir model oluşturuyor. Halkalı Merkez Mahallesi, Osman Gazi Caddesi üzerinde 295 metrekare alana inşa edilen Gençlik Merkezi'nin açılışına da Küçükçekmeceli gençler yoğun ilgi gösterdi.

Halkalı Gençlik Merkezi açılışında konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Belediyesi'nin gençlerle ilgili açacağı bu çok emek verilen merkezi, beraber açmak üzere toplandık. Bunun için ben de çok heyecanlıyım ve mutluyum. Gençlere inanıyorum, hakikaten çok inanıyorum. Bunlarla ilgili birçok çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyorum. Seçim vaatlerimizde biz dedik ki; yeşil bir Küçükçekmece, çevreye önem veren bir Küçükçekmece, yaşanılabilir bir Küçükçekmece. Biz bunlara ilaveler yaptık. Gençlerle, kadınlarımızla, eğitimle, kültür ve sanatla ilgili çalışmalarımızı öne çıkaracağız. Şimdi baktığımız zaman hakikaten sadece burası değil gençlerimizle, kadınlarımızla, eğitimle ve sporla ilgili vermiş olduğumuz desteklerle ilgili önemli çalışmalarımızın olduğunu göreceksiniz. Buralardan tasarruf etmemeye çalıştık. Bu binada, gençlere yönelik birçok hizmetin bulunduğu tesiste eğitim, bilim, spor ve sanat gibi alanları tek bir merkezde topladığımız bir çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL