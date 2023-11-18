Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi: "Altı kişi hastanede tedavi altında"

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yapılan çalışmalarda içerde antibakteriyel yaklaşık 20 santim uzunluğunda tüplerin olduğunu gördük. Bu tip tüplerin havayla ve ateşle temas ettiğinde patlama özelliği olan tüpler. Ne amaçla buraya geldi, ne amaçla dolduruldu bunları bilmiyoruz. Onlardan kaynaklanan bir patlamanın daha yüksek olduğunun kanaatindeyiz. İlgililerden almış olduğum bilgiye göre" dedi.

Patlama, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Çebi, " Patlamanın tam sebebini yetkililerden öğrenmeye çalışıyorum. İlk bilgiler teyide muhtaçtı. Doğal gaz patlaması olduğu söyleniyor. Ancak yapılan çalışmalarda içerde antibakteriyel yaklaşık 20 santim uzunluğunda tüplerin olduğunu gördük. Bu tip tüplerin havayla ve ateşle temas ettiğinde patlama özelliği olan tüpler. Ne amaçla buraya geldi, ne amaçla dolduruldu bunları bilmiyoruz. Onlardan kaynaklanan bir patlamanın daha yüksek olduğunun kanaatindeyiz. İlgililerden almış olduğum bilgiye göre. Son durum içerden molozlar dışarı atılıyor. Temizlik devam ediyor. Toplam altı kişi yaralandı bir kişi öldü. Altı kişiden beşi patlamanın olduğu bölgede bunlar yabancı uyruklu kişiler bunların biri kız çocuğu. Arka binadaki dairede dumandan etkilendi. Altı kişi hastanede tedavi altında bir kişi vefat etti . İtfaiye, AFAD, Emniyet burada. Onlardan detayları öğrenmeye çalışıyoruz. Doğal gaz mı, yoksa içeride bulunan kimyasallardan mı çıktığını içerideki ekipten öğreneceğiz" dedi.