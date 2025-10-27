KTÜ'de Geleneksel Hamsi Şöleni: 3 Ton Hamsi Tükendi

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) düzenlediği geleneksel hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi. Hamsiye yoğun ilgi gösteren öğrencilerin, horon ve kolbastı oynayarak eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

KTÜ'de geleneksel olarak düzenlenen 'KTÜ'ye Hoş Geldin Hamsi Şöleni yapıldı. Kanuni Kampusu içinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Alanında gerçekleştirilen şölene, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın yanı sıra öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte müzik, horon ve öğrenci kulüpleri gösterilen sundu. Alanda kurulan çok sayıda mangalda pişirilen 3 ton hamsi, öğrencilere dağıtıldı. Hamsi ızgaranın yanında soğan ve tahin helvasının da ikram edildiği şölende, öğrenciler kolbastı da oynayarak stres attı.

'UMARIM BU ŞENLİĞİ UNUTMAZLAR'

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, öğrencilerin sosyalleşmesine önem verdiklerini söyleyerek, "Öğrencilerimize böyle havanın güzel bir zamanda yaklaşık 3 ton hamsiyle beraber bir bahar şenliği yapalım dedik. Burada öğrenci kulüplerimizin stantları var. Gençlerde bu tür etkinliklere susamışlar. Seneye de güzel hava bulursak, Trabzon malum hep yağışlı geçer. Bu etkinliğe devam edeceğiz. 2 bin tane misafir öğrencimiz var. Onlarda yoğun katılım gösteriyorlar. Belki de ömründe hiç hamsi yemeyen Afrika'dan gelen öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi bizim için önemli. Umarım bu şenliği unutmazlar. Yarın mezun olup gittiklerinde bu öğrencilerimize önemli bir anı olacak" dedi.

'HAMSİ YEMEYE DEVAM'

KTÜ Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berivan Kal da ilk kez hamsi festivaline katıldığını belirterek, "Mersin'den geldim. Daha önce hamsi hiç yemedim. İlk defa Trabzon'da yiyorum şu anda. Tadı çok güzelmiş çok beğendim. Hamsi yemeye devam" diye konuştu.