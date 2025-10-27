Haberler

KTÜ'de Geleneksel Hamsi Şöleni: 3 Ton Hamsi Tükendi

KTÜ'de Geleneksel Hamsi Şöleni: 3 Ton Hamsi Tükendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi. Öğrenciler horon ve kolbastı eşliğinde eğlendi. Etkinlikte öğrencilerin sosyalleşmesi amaçlandı.

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) düzenlediği geleneksel hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi. Hamsiye yoğun ilgi gösteren öğrencilerin, horon ve kolbastı oynayarak eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

KTÜ'de geleneksel olarak düzenlenen 'KTÜ'ye Hoş Geldin Hamsi Şöleni yapıldı. Kanuni Kampusu içinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Alanında gerçekleştirilen şölene, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın yanı sıra öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte müzik, horon ve öğrenci kulüpleri gösterilen sundu. Alanda kurulan çok sayıda mangalda pişirilen 3 ton hamsi, öğrencilere dağıtıldı. Hamsi ızgaranın yanında soğan ve tahin helvasının da ikram edildiği şölende, öğrenciler kolbastı da oynayarak stres attı.

'UMARIM BU ŞENLİĞİ UNUTMAZLAR'

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, öğrencilerin sosyalleşmesine önem verdiklerini söyleyerek, "Öğrencilerimize böyle havanın güzel bir zamanda yaklaşık 3 ton hamsiyle beraber bir bahar şenliği yapalım dedik. Burada öğrenci kulüplerimizin stantları var. Gençlerde bu tür etkinliklere susamışlar. Seneye de güzel hava bulursak, Trabzon malum hep yağışlı geçer. Bu etkinliğe devam edeceğiz. 2 bin tane misafir öğrencimiz var. Onlarda yoğun katılım gösteriyorlar. Belki de ömründe hiç hamsi yemeyen Afrika'dan gelen öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi bizim için önemli. Umarım bu şenliği unutmazlar. Yarın mezun olup gittiklerinde bu öğrencilerimize önemli bir anı olacak" dedi.

'HAMSİ YEMEYE DEVAM'

KTÜ Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berivan Kal da ilk kez hamsi festivaline katıldığını belirterek, "Mersin'den geldim. Daha önce hamsi hiç yemedim. İlk defa Trabzon'da yiyorum şu anda. Tadı çok güzelmiş çok beğendim. Hamsi yemeye devam" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bahis oynayan hakemler için harekete geçildi: Soruşturma yürütülüyor

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.