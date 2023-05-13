Kriko kayması sonucu oto tamirhanesinde çalışan genç yaşamını yitirdi

ADANA'da çalıştığı oto tamirhanesinde kriko kayınca tamir etmek istediği hafif ticari aracın altında kalan Aykut Bilen (21), yaşamını yitirdi. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamirhanede çalışan Aykut Bilen, arızalı bir hafif ticari aracı krikoyla kaldırıp tamir etmek için altına girdi. Kısa süre sonra kriko kaydı ve araç Bilen'in üzerine düştü. İş arkadaşları Bilen'i sıkıştığı yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Aykut Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilen'in cenazesi hastane morguna konurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada, kazanın yaşandığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.