Kozan'da korkunç kaza: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralanan diğer bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.
Kozan- Adana kara yolunda 28 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüsü Hasan Mert Yılmaz, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiği kazada yaralanan Yaşar S'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kozan-Adana kara yolunda 28 Kasım'da H.Ö. idaresindeki 33 ALL 121 plakalı kamyon ile Hasan Mert Yılmaz'ın kullandığı 80 HB 960 plakalı otomobilin çarpışması sonucu Polat Dinler (21) ve Buğrahan Özcan (19) hayatını kaybetmiş, sürücü Yılmaz ile Yaşar S. ağır yaralanmıştı.