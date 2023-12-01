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Kozan'da korkunç kaza: Ölü sayısı 3'e yükseldi

1 Aralık 2023 11:17 Son Güncelleme: 11:18 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralanan diğer bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.