Kozan'da kamyonetin açık kapağından yaralanan kadın
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki kamyonetin açık kapağı, yürüyen bir kadına çarptı ve kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonet kasasının açık kapağının çarptığı kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta yürüyen Leyla U'ya (42) sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarptı.
Çarpma sonucu Leyla U. yaralandı. Olayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.