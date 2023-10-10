Kozan'da Kamyonet Şarampole Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kazada sürücü ile yanındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında Adana-Kozan yolu Çukuören Mahallesi Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Durmuş Karaca (60) yönetimindeki 80 KE 434 plakalı kamyonetin seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle lastiği patladı. Kamyonet, sürücü Karaca'nın kontrolünden çıktı. 5 metrelik şarampolden aşağı düşen ve ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Durmuş Karaca ile yanında yolcu konumundaki Mustafa Öztürk ile kimliği belirsiz bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.