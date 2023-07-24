Kozan'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

Kozan ilçesinde deprem mağduru çocukların psikolojik olarak desteklenmesi ve moral bulmaları amacıyla sinema etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve aileleri film izledi, Koz-Yar ve Kızılay üyeleri çocuklara moral verdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde depremzede çocukları için sinema etkinliği düzenledi.

Kozan ilçesinde deprem mağduru çocukların psikolojik olarak desteklenmesi ve moral bulmaları amacıyla Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği tarafından sinem etkinliği organize edildi. Kozan Belediye Sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri davet edilerek film izlendi. Koz-Yar ve Kızılay üyeleri, gün boyunca çocuklara eşlik etti. Onlara moral vermek, gülümsemelerini sağlamak ve sorularını yanıtlamak için yanlarında bulundukları belirtildi.

Yapılan açıklamada ise bu etkinliğin sadece bir başlangıç olduğu ve ilerleyen günlerde daha fazla etkinlik planlandığı ifade edildi. - ADANA