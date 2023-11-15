Kozan'da çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangında kanser hastası anne ve engelli anneanne son anda kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangında evi kül olan ailenin kanser hastası anne ve engelli anneanne son anda kurtarıldı. Kozan Kaymakamlığı ve gönüllüler, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yaparken, hayırseverler evin yeniden düzenlenmesi için destek oldu.

Çakmakla 5 yıllık tüm birikim küle döndü

Evi yanan Gök ailesi yaşadıkları korku dolu anları anlattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kül olan evin çakmakla oynayan çocuğun yaktığı ve evde kanser hastası anne ile engelli anneannenin son anda kurtarıldığı öğrenildi.

Kozan ilçesinde yagın 11 Kasım günü Mahmutlu Mahallesinde akşam saatlerinde iki katlı evin ikinci katında çıkmıştı. Yangında Gök ailesi hemen dışarı çıkıp yanmaktan son anda kurtulmuştu. Yangının sebebinin evdeki çocuğun çakmakla oynamasından dolayı çıktığı öğrenildi. Yangın sırasında ise evde 7 kişinin olduğu bunlardan anne Saliha Kurt'un pankreas kanseri, anneanne Ayşe Kurt'un ise engelli olduğu öğrenildi.

Kozan Kaymakamlığı, Türk Kızılay'ı yangın sonrası aileyi ziyaret ederek yangında tüm eşyaları yanan aileye destek olmak için çalışma yaparken gönüllü esnaflar evin elektrik tadilatı ve yangında zarar gören eşyaların tamiri içinde seferber oldu.

Evleri yanan Mehmet Okan Gök, günlük yevmiye işçisi olarak çalıştığını ve yangın haberini iş yerinde haber alarak eve koştuğunu ifade ederek, "Ben ormanda kesimde yevmiye işçisiyim. Bana telefon geldi evin yanıyor diye bir korkuyla geldim ve geldiğimde ev küle dönmüştü. Çok şükür 82 yaşında ki annem, eşim, çocuklarım, sağ salim çıkmıştı. Tek tesellimiz o. Anneannem ağır engelli, anneme 3 ay önce pankreas kanseri tanısı kondu, onun mikrop kapmaması lazım. Şimdilik kardeşlerimin yanına bıraktık onları. 10 yıllık evliyim tüm birikimimiz buydu, hepsi dakikalar içinde kül oldu gitti. Çok şükür cana gelmedi" diye konuştu.

"Çocuğum alevin başında oturuyordu"

Anne Ayşe Gök ise yangının yaşandığı gün 5 yaşındaki oğlunun mutfakta çakmak bulup çakması ile yangının başladığını, bir anda hasta annesine bakarken duman kokusu ile yangını fark ettiklerini aktararak, "Söndürmeye çalıştık söndüremedik. Hemen onları ve çocukları aşağıya indirdim. Çocuğum birde alevin başında oturmuş bekliyordu. Onu öyle görünce elim ayağım boşaldı zaten. Biz aşağı inene kadar tüm evi alevler sardı zaten. Çok şükür çıktık çok korktuk. Yangın çok büyüktü. Bir yandan temizlemeye çalışıyoruz bir an önce toparlamaya çalışıyoruz" diye yaşadıkları korku dolu anları aktardı.

Türk Kızılay Kozan Şube temsilcisi Oğuz Cengiz Kozan kaymakamlığı ve gönüllülerin destekleri ile ailenin yaralarını sarmaya çalıştıklarını, hayırseverlerin destekleri ile evin yeniden eskisi gibi olması için çalıştıklarını kaydetti.