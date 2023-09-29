Kozan'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kuyubeli'deki yangın söndürüldü, Gökgöz Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki mahallede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 müdahale aracı ve 85 personelle müdahale edildi. Kuyubeli'ndeki yangın söndürüldü. Gökgöz Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.