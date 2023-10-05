Kozan'da çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahale ile güçlükle söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahale ile güçlükle söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kozan'da akşam saatlerinde Turgutlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, orman yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına 10 arazöz, 5 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı ve 75 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA