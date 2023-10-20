Kozan'da bir evde yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesinde bir evde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Aslanlı Mahallesinde Osman Diz' e ait kullanılmayan bir ikamette bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezini arayarak bilgi verdi. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA