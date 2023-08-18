Kozan'da 2 Yıl Önce Dikilen Asmadan Üzüm Hasadı Yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce dikimi yapılan asmadan üzüm hasadı yapıldı. Belediye tarafından Yeşil Kozan temasıyla dikilen asmadaki üzümler toplandı ve vatandaşlara dağıtıldı.