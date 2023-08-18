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Kozan'da 2 Yıl Önce Dikilen Asmadan Üzüm Hasadı Yapıldı

Yaşam Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce dikimi yapılan asmadan üzüm hasadı yapıldı. Belediye tarafından Yeşil Kozan temasıyla dikilen asmadaki üzümler toplandı ve vatandaşlara dağıtıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce dikimi yapılan asmadan üzüm hasadı yapıldı.

Aşağı Çarşı Sokak'ta "Yeşil Kozan" temasıyla belediye tarafından 2 yıl önce dikilen asmadaki üzümler toplandı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, ilçedeki yeşil alanları yaptıkları projelerle büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Toplanan üzümler vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Yaşam

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