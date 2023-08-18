Kozan'da 2 Yıl Önce Dikilen Asmadan Üzüm Hasadı Yapıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce dikimi yapılan asmadan üzüm hasadı yapıldı. Belediye tarafından Yeşil Kozan temasıyla dikilen asmadaki üzümler toplandı ve vatandaşlara dağıtıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce dikimi yapılan asmadan üzüm hasadı yapıldı.
Aşağı Çarşı Sokak'ta "Yeşil Kozan" temasıyla belediye tarafından 2 yıl önce dikilen asmadaki üzümler toplandı.
Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, ilçedeki yeşil alanları yaptıkları projelerle büyütmeye devam edeceklerini belirtti.
Toplanan üzümler vatandaşlara dağıtıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Yaşam