Koyun ahırda sıkıştı, itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir koyun, ahırda başını beton boşluğuna sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan koyunun sağlık durumu iyi.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, ahırda başı beton boşluğuna sıkışan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi 1468'inci Sokak'ta meydana geldi. Ahırda koyununun başının zemin ile duvar arasındaki boşluğa sıkıştığını gören sahibi, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çekiçle betonu kırıp, koyunu kurtardı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sağlık durumu iyi olan koyun, sahibine teslim edildi. (DHA)