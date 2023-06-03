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Köye inen yavru dağ keçisi doğaya salındı

Köye inen yavru dağ keçisi doğaya salındı

Yaşam Haberleri

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde köye inen yavru dağ keçisi köylüler tarafından yakalanarak tekrar doğaya salındı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde köye inen yavru dağ keçisi köylüler tarafından yakalanarak tekrar doğaya salındı.

İlçeye bağlı Çakırlı köyüne inen dağ keçisi yavrusunu gören köylüler, başka bir hayvanın saldırısına uğramaması için ona bir süre baktı. Boynuna zil takılan keçiye 'Hediye' adı verildi. Köylüler, bir süre besledikleri ve bakımını yaptıkları dağ keçisini teslim etmek için Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği'ne (SUKUT) bilgi verdi. Köye gelen ekipler, dağ keçisi yavrusunu teslim aldıktan sonra bulunduğu bölgeye giderek tekrar doğaya saldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Yaşam

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