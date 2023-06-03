Köye İnen Dağ Keçisi Yavrusu Yakalandıktan Sonra Doğaya Salındı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde köye inen dağ keçisi yavrusu köylüler tarafından yakalanarak tekrar doğaya salındı. Köylüler, bir süre besledikleri ve bakımını yaptıkları dağ keçisini Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği'ne (SUKUT) teslim etti. Ekipler, dağ keçisi yavrusunu bulunduğu bölgeye yakın noktada tekrar doğal yaşamına bıraktı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde köye inen dağ keçisi yavrusu köylüler tarafından yakalanarak tekrar doğaya salındı.

İlçeye bağlı Çakırlı köyüne inen dağ keçisi yavrusunu gören köylüler, başka bir hayvanın saldırısına uğramaması için koruma altına aldı. Boynuna zil takılan keçiye 'Hediye' adı verildi. Köylüler, bir süre besledikleri ve bakımını yaptıkları dağ keçisini teslim etmek için Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği'ne (SUKUT) bilgi verdi. Köye gelen ekipler, dağ keçisi yavrusunu teslim aldıktan sonra bulunduğu bölgeye yakın noktada tekrar doğal yaşamına bıraktı.