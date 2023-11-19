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Köye inen ayılar ve kurtlar kamerada

Karabük'te aç kalan kurtlar ile ayıların yerleşim yerine indikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay merkeze bağlı Bulak Köyünde meydana geldi. Aç kalan 4 kurt ve 3 ayının farklı tarihlerde aynı evin önünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köylüler ayıların ve kurtların son günlerde yerleşim yerlerine inmelerinden tedirginlik duyuyor.