Haberler

Köye inen ayılar ve kurtlar kamerada

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Karabük'te aç kalan kurtlar ile ayıların yerleşim yerine indikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay merkeze bağlı Bulak Köyünde meydana geldi. Aç kalan 4 kurt ve 3 ayının farklı tarihlerde aynı evin önünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köylüler ayıların ve kurtların son günlerde yerleşim yerlerine inmelerinden tedirginlik duyuyor.

Köye inen ayılar ve kurtlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te aç kalan kurtlar ile ayıların yerleşim yerine indikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay merkeze bağlı Bulak Köyünde meydana geldi. Aç kalan 4 kurt ve 3 ayının farklı tarihlerde aynı evin önünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köylüler ayıların ve kurtların son günlerde yerleşim yerlerine inmelerinden tedirginlik duyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Karabük Hayvanlar Güvenlik Doğa Yerel Haberler Yaşam Haberler

title