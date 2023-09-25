Köydeki Genç Göçü Nedeniyle Süt Ürünleri Bulmakta Güçlük Çekiliyor

Adana'nın Feke ilçesine bağlı 300 haneli bir köyün gençleri, şehirlere iş ve eğitim için göç edince köyde sadece iki hanede bulunan 4 inek kaldı. Bu nedenle köylüler ne yoğurt, ne süt ne de peynir bulamıyor.

Gaffaruşağı köyünde vatandaşlar süt, yoğurt ve peynir bulmakta artık güçlük çekiyor. 300 haneli köyde daha önce her evde onlarca hayvan bulunurken, bugünlerde gençler iş ve eğitim için şehre gittiğinden köyde sadece 4 inek bulunuyor. İneklerin azalmasından dolayı vatandaşlar da süt ürünleri bulamamaktan şikayetçi. Eskisi gibi hayvancılık yapan Elif Kindan, tek ineği olduğunu, süt ürünlerinin kendilerini bile yetmediğini ancak yine de komşularına süt ve yoğurt yardımında bulunduğunu söyledi. İnek bakımının zor olduğunu, köyde kalan insanların da hayvancılık yapmadığını anlatan Kindan, "Gençler köyü terk etti. Kimi okumaya, kimi iş bulmaya gitti. Daha önce her evde hayvan varken şimdi sadece iki hanede 4 inek kaldı. Bu nedenle kimseye yetişmiyor. Şehirdekilerde gelip buradan almaya çalışıyor. Gençlerimiz biraz zor olduğundan biraz da mecburiyetten bu işi yapmıyor. Biz kendimize bile süt ürünlerini yetiştirmekte zorluk çekiyoruz" dedi. - ADANA