Köyde kurban etleri eşit şekilde dağıtılıyor

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık sürdürülen gelenekle et almayan ev kalmıyor. Köylüler her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesilen kurbanlıkların etlerini bir arada topladıktan sonra eşit şekilde paylaştırıyor. Bu gelenek sayesinde köyde et almayan ev kalmıyor.