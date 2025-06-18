Köyde İnovasyon: Kargılı Kardeşler Annelerine Mini Traktör Yaptı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Ramazan ve İsa Kargılı kardeşler, annelerinin tarlasına kolay ulaşabilmesi için römorklu mini traktör yaptılar. Elektrik sorununu ise dinamo ile çözmeyi başardılar. Gururlu anne Firdevs Kargılı, çocuklarının yeteneklerini ve çalışmalarını desteklemesi için devletten beklediğini ifade etti.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde yaşayan Ramazan (23) ve İsa (12) Kargılı kardeşler, anneleri Firdevs Kargılı'nın (42) 2 kilometre uzaklıktaki tarlaya kolay ulaşabilmesi için römorklu mini traktör yaptı.

Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde yaşayan Ramazan Kargılı, 5 yıl önce evlerinin elektrik sorununu dinamo ile çözdü. Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan, depo dolduğunda bıraktığı suyla günde 4 saat evdeki lambaların yandığı bir düzenek kuran Kargılı'yı, o dönem evinde ziyaret eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal yaptığı çalışmaları inceledi ve ekipman desteğinde bulundu.

9 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle tamamlayan Ramazan Kargılı, bu süreçte güneş paneli ve suyla çalışan nebulizatör cihazı yaptı. Bu projeleri 9 günde tamamladığını dile getiren Kargılı, şimdi de kardeşi 8'inci sınıf öğrencisi İsa ile birlikte anneleri Firdevs Kargılı'nın 2 kilometre uzaklıktaki tarlasına giderken yorulmaması için römorluklu mini traktör yaptı.

'ANNEM ÇOK YORULUYORDU'

Kardeşi İsa Kargılı ile birlikte annelerinin tarlaya kolay gitmesi için römorklu mini traktör tasarlayıp ürettiklerini belirten Ramazan Kargılı, "Kaynak, somun birleştirme ve boya işlemlerini birlikte yaptık. Diferansiyel sistemini kaldırdık çünkü çekiş gücünü düşürüyordu. Yamaç ve bayır testlerimiz devam ediyor" dedi. İsa Kargılı ise "Annem tarlaya yürüyerek gidip gelirken çok yoruluyordu. Hem ona hem ev işlerinde kolaylık sağlaması için bu aracı yaptık" diye konuştu.

'BENİM İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK OLDU'

Firdevs Kargılı da "Evlatlarımla gurur duyuyorum. Devletimizin onları destekleyeceğine inanıyorum. Çok yetenekliler. Araziye çalışmaya gidiyorum, traktör benim için büyük kolaylık oldu. Daha önce araç kullanmayı bilmiyordum, şimdi yeni yeni öğreniyorum" dedi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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