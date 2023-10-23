Köyde Elektrik Sorunu: Milattan Öncesine Döndük

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyünde yaşlı anne ve babasıyla yaşayan Ümit Canlı, yıllardır elektrik sorunu yaşadığını belirterek tepki gösterdi. 'Milattan öncesine döndük' diyen Canlı, gaz lambası ve mum ile evi aydınlatmaya çalıştığını ifade etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır elektrik problemi yaşayan Ümit Canlı, duruma tepki gösterdi. Canlı, şöyle konuştu:

"MİLATTAN ÖNCESİNE DÖNDÜK"

"Ben 4 yıldır bu elektrik şirketleriyle uğraşıyorum. Sürekli telefon ediyorum bildiriyorum. Elektrik tellerimiz direklerinden boşanmış durumda ve görüldüğü gibi çam ağaçlarının içerisinde demiştim. 4 yıldır kimseyle irtibat kuramadık. Her seferinde telefon ettim 'biz kayıta aldık gene geri döneceğiz ' dediler fakat dönmediler. Sonuç bu şekilde elektriğimiz evde şu anda tamamen yok durumda. 3 hafta önce yağan şiddetli yağışta selden dolayı tamamen direk kökünden sökülmüş durumda. Kablolarımız yerde şu an aracım evimin önüne çıkmıyor yarı yolda kalıyorum. Burada annem babam kalıyor benimle birlikte. Ben hafta içi çalıştığım için haftada 2-3 kez buraya gelebiliyorum. Artık bildiğin şu anda milattan öncesine döndük, mum ışığında evin içinde oturuyoruz. Elektriğimiz yok, buzdolabımız çalışmıyor, televizyonumuz çalışmıyor. Burada o iki insan yaşlı ve yangın olasılığı çok yüksek diye de defalarca da bildirdim. Hatta daha önce de bu bölgede elektrik tesisatından yangın çıkmıştı. O dönemde yine söyledim hiçbir yetkili gelip de bur da elektrik tellerimizle ilgilenmedi.

"EVİMİZİ GAZ LAMBASI VE MUM IŞIĞIYLA AYDINLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ben kendim bir vatandaş olarak elektrik tellerime kendim müdahale ederek, tellerin kimini ağaçların bedenine bağlayarak, yatan direkleri yine ağaçların bedenine başka tellerle kablolarla bağlayarak işimi sağlama aldım ama ne kadar almaya çalışırsam çalışayım elimden gelen buydu ve görünen bu. Direk tamamen kırılmış durumda ve elektrik telimiz direkle beraber ağacın içerisinde ve şu an yerde. Yıl olmuş 2023 ve ben 2023 yılında evimi gaz lambasıyla ve mum ışığıyla aydınlatmaya çalışıyorum. Gece bu şekilde sabaha kadar artık mum ve gaz lambası. Başka bir şeyimiz yok, oda olmadığı zaman karanlıkta oturuyoruz. Yapacağımız bir şey kalmıyor geriye. Biran önce de yetkililerden buna çare bulmalarını istiyoruz."