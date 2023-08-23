Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan 3 ev ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Köyde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndü

ÇANKIRI - Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan 3 ev ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Karataş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangın evlere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, Kastamonu Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Kaymakam Fatmagül Dalmış, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu da köye gelerek çalışmaları inceleyerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.