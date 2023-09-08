Köyceğiz'de Hayvanseverlerden Çağrı: Sesimize Kulak Verin

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz ay sokakta yaşayan hayvanların iddiaya göre zehirlenerek öldürülmelerinin ardından Köyceğizli hayvanseverler 'Köyceğiz Canları Platformu' kurarak seslerini her kesime duyurmaya çalışıyor.

Bir araya gelen Köyceğiz Canları Platformu üyeleri, hazırladıkları dövizlerle birlikte Köyceğiz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına dilekçe vererek; " 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kurumların gönüllülerle iş birliği içerisinde çalışması gerekiyor. Biz gönüllüler olarak belediyeyle çalışmaya hazır olduğumuzu ve bizlerin sesine kulak vermelerini bekliyoruz" dediler. Platform üyeleri yaptıkları açıklamada; "İlk toplu zehirlenme olayının ardından Köyceğiz Belediyesi Başkan Yardımcısı ile görüştük, önerilerimizi ve alınması gereken tedbirleri konuştuk. Fakat bu üzücü olaylar devam etti. Bu kez Köyceğiz Belediyesi'ne ve Kaymakamlığa taleplerimizi yazılı olarak iletmek için toplanıyoruz. Amacımız aşıla, kısırlaştır ve yerinde yaşat kuralının ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz" dediler. - MUĞLA