Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evin ahşap çatı bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Köyceğiz'de ev yangını: Dumanlar gökyüzünü sardı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evin ahşap çatı bölümünde başlayan yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Köyceğiz Gelişim Mahallesi Nesvet Hanım Caddesi üzerindeki iki katlı çatısı ahşap binada elektrik kaynaklı yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yangın söndürdü ve soğutma çalışması yapıldı.