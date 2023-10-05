Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köy yolunda koşan ayı, hafif ticari araçtaki yolcunun kamerasına yansıdı. O anlar ise araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köy yoluna çıkan ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köy yolunda koşan ayı, hafif ticari araçtaki yolcunun kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Ovaköseler köyü yolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın önüne ayı çıktı. Aracın önünde bir süre koşan ayı daha sonra ormana girip gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. O anlar ise araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.