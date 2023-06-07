Köşk Belediyesi'nden Vatandaşların Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak Tesis

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından ilçeye kazandırılan Belediye Sosyal Tesisi'nde, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Başkan Güler, 8 bin metre karelik alan üzerine inşa edilen tesis içerisinde, restoran, konferans salonu, düğün salonu, park ve yeşil alanlar gibi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanların bulunduğu sosyal tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından ilçeye kazandırılan Belediye Sosyal Tesisi'nde, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor.

Başkan Güler, 8 bin metre karelik alan üzerine inşa edilen tesis içerisinde, restoran, konferans salonu, düğün salonu, park ve yeşil alanlar gibi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanların bulunduğu sosyal tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Tesisin yakın zamanda hizmete açılacağını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşkümüze artı bir değer katacak ve vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan Belediye Sosyal Tesis projemizin yapımında sona yaklaştık. Tesisimizde vatandaşlarımızın konforlu ve keyifli zaman geçirebilmeleri adına her türlü ince detayı düşündük ve projemizde güncellemeler yaparak son halini şekillendirdik. İçerisinde restoran, park, oturma alanları, yeşil alanlar gibi hemşerilerimizin ailelileriyle keyifli zamanlar geçirebilecekleri modern bir tesisi ilçemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızın da tamamlamasıyla en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemizin çehresini değiştirecek, sosyal bakımdan ilçemize değer katacak Sosyal Tesisimiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - AYDIN