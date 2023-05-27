Koruyucu Kıyafet Giymeden Arıların İçinde Durdu

HAKKARİ'de arılara koruyucu kıyafet giymeden yaklaşabilen arıcı Lütfü Pala (35), çektiği görüntülerle ilgi gördü.

Hakkari ve Van'da yerel gazete ve televizyonlarda uzun süre çalışan, 1 çocuk babası Lütfü Pala, 5 yıl önce işinden ayrılıp memleketi Hakkari'nin Pınarca köyünde ailesiyle arıcılık yapmaya başladı. Ürettiği balları satıp geçimini sağlayan Pala'nın, arılarla yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Pala, koruyucu kıyafet giymeden arı kovanlarının bulunduğu alana girip, binlerce arının etrafını sarmasına izin veriyor. Çektiği bu görüntüleri ise sosyal medya hesaplarından paylaşan Pala, "Arılar zaman zaman sokuyor. Ama alıştım ve canımı fazla acıtmıyor. Arılarımla çektiğim görüntüler de ilgiyle izleniyor" dedi. (DHA)

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-