Kırıkkale'de restoran bahçesindeki kafeste tutulduğu tespit edilen koruma altındaki Anadolu sincapları, ekipler tarafından millet bahçesinde yeniden doğaya salındı. İşletme sahibine de 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

Koruma altındaki Anadolu sincaplarını kafeste tutan şahsa para cezası

9 Anadolu sincabı millet bahçesinde doğaya salındı

KIRIKKALE Kırıkkale'de restoran bahçesindeki kafeste tutulduğu tespit edilen koruma altındaki Anadolu sincapları, ekipler tarafından millet bahçesinde yeniden doğaya salındı. İşletme sahibine de 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de duyarlı vatandaş, bir restoranın bahçesinde gördüğü koruma altındaki 9 Anadolu sincabının kafeste tutulduğunu emniyet müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, restorandaki sincapların kafeste tutulduğunu tespit etti. Ekipler, işletme sahibine 11 bin lira idari para cezası uyguladı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Anadolu sincapları, DKMP Şube Müdürü Bahadır Gürleyik ve ekipler tarafından millet bahçesinde yeniden doğaya salındı.