Körfez'de Zincirleme Kaza: 1 Bebek ve 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç karıştı ve 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Bebeğin kalbi durdu ancak ekiplerin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.