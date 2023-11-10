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Körfez'de market kepenginin altında kalan kedi telef oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir marketin kapanan kepenginin altında sıkışan bir kedi telef oldu. Olaya vatandaşlar tepki gösterdi.