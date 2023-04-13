Körfez'de Kalp Krizi Geçiren Sürücüye Yardım Çağrısı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücü, D-100 kara yolunda kalp krizi geçirdi. Diğer sürücülerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda kalp krizi geçirdiğini fark eden Hidayet Solak (58) otomobilini yol ortasında durdurup, diğer sürücülerden yardım istedi. Solak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hidayet Solak, 06 CAG 768 plakalı otomobiliyle giderken kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden Solak, aracını yolun ortasında bırakıp diğer sürücülerden yardım istedi. Sürücüler, Hidayet Solak'ın otomobilini yol kenarına çekip, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Hidayet Solak'a ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa aldı. Hidayet Solak'ın yolda kalbi durdu. Sağlık ekibinin kalp masajı yapıp, yeniden kalbini çalıştırdığı Hidayet Solak, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.