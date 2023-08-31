Körfez'de 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkon penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.