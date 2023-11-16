Kore Gazisi İbrahim Kurtaran'ın Son Yolculuğu Dualarla Uğurlandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Kurtaran, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kurtaran'ın cenaze namazı Kozan Asri mezarlığında kılındı.
Kozan'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Kurtaran dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 94 yaşındaki İbrahim Kurtaran hayatını kaybetti. Kozan Asri mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Kurtaran'ı onlarca kişi uğurladı.
Cenazeye Kurtaran'ın yakınları, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam