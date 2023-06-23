Üye Girişi
Haberler
Köpekten korkup kaçan çocuklara otomobil çarptı

Köpekten korkup kaçan çocuklara otomobil çarptı

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korkup kaçan iki çocuk, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korkup kaçan iki çocuk, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oynayan Emir O. (11) ile Eren O. (10), bir evin bahçesinde bulanan köpeğin havlama sesinden korktu. Köpekten koşarak kaçmak isteyen iki çocuğa, Ferahnaz T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde; çocukların köpekten kaçtığı ve aracın çarpması, çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Yaşam

Bahçelievler Mahallesi Altınordu Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title