Köpekten korkup kaçan çocuklara otomobil çarptı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korkup kaçan iki çocuk, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oynayan Emir O. (11) ile Eren O. (10), bir evin bahçesinde bulanan köpeğin havlama sesinden korktu. Köpekten koşarak kaçmak isteyen iki çocuğa, Ferahnaz T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde; çocukların köpekten kaçtığı ve aracın çarpması, çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.