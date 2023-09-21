Köpekleri korkutmak isterken kendini vurdu

Aksaray'da koyun otlatan bir çoban, üzerine doğru gelen köpekleri korkutmak için ateş ettiği tabancayı yere düşürerek kendini vurdu.

AKSARAY'da koyun otlatan çoban Ömer Hamdi Çiftçi (24), üzerine doğru gelen köpekleri korkutmak için havaya ateş açarken, tabancanın yere düşmesi sonucu sağ ayak bileğinden yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3731 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Hamdi Çiftçi koyun otlatırken, üzerine doğru gelen köpekleri görünce, korkutmak için tabancayla havaya ateş açtı. Çiftçi'nin bu sırada yere düşürdüğü tabanca tekrar ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi sağ ayak bileğine isabet etti. Kanlar içinde kalan Çiftçi, yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer Hamdi Çiftçi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise götürülürken ise cep telefonuyla yakınlarına yaşadığı olayı anlattı.

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