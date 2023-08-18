Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde çok sayıda köpek koyunların içine dalarak 30'a yakın koyunu telef etti. Olay sonucunda birçok koyun da kayboldu. Köy sakinleri yaralı koyunları sırtlarına alarak köye götürdü.

Köpekler sürüye saldırdı, 30'a yakın koyun telef oldu

Köy sakinleri yaralı koyunları sırtlarına alarak köye götürdüler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde gündüz saatlerinde çok sayıda köpek koyunların içine dalarak 30'a yakın koyunu telef ederken, çok sayıda koyunda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11: 00 sıralarında Suüstü köyünün yakınlarında bulunan arazide meydana geldi. Köy sakinleri öğlen yemek yemek için sürünün yanından ayrıldı. Aç kaldığı iddia edilen köpekler koyun sürüsüne saldırıp yaklaşık 30'a yakın koyunu telef ederken, çok sayıda koyun korkudan kaçarak kayboldu. Köye yakın bulunan Nehil sazlığına korkudan atlayan bazı koyunlar telef olurken, bir vatandaş canını hiçe sayarak bataklıkta boğulan koyunlarını çıkarttı. Köyün her tarafını karış karış kayıp koyunları bulmaya çıkarken, yaralı bulunan koyunları ise sırtlarına alarak köye götürdüler

"Aç kalan köpekler koyunlarımızı delik deşik etti"

Şokta olduklarını belirten Teoman Oğuz, "Olay saat 11.00 sıralarında bizler yemek yerken oldu. Tek geçim kaynağımız olan hayvanlarımız köpekler tarafından saldırıya uğradı. Olay yerine yetiştiğimizde 30'a yakın koyunumuz telef olmuş, çok sayıda da koyunumuz kayboldu. Bizde tüm köy halkı olarak kaıp koyunlsrı aramaya çıktık. Her yeri arıyoruz. Yaralı bulduğumuz koyunları ise sırtımıza alarak köye götürdük. Bu yaşanan olayla ilgili yetkililerde yardım istiyoruz. Çünkü güpegündüz yaşandı olay" dedi.